ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — СербияИгра в поддавки. Сборная России в большинстве разгромила экспериментальную команду Сербии
  • 13:18
    • Сафонов покинул расположение сборной России
    Все новости спорта

    Билялетдинов стал тренером в академии «Локомотива»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов назначен тренером по индивидуальной подготовке молодых футболистов в академии «Локомотива». Об этом сообщает прес-служба клуба.

    Динияр Билялетдинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Динияр Билялетдинов

    Стало известно, что Билялетдинов будет работать с атакующими полузащитниками и нападающими всех возрастов в академии «Локомотива», в том числе и с молодежным составом.

    Напомним, что Билялетдинов является воспитанником «железнодорожников». Форвард выступал за основную команду в период с 2004 по 2009-й год, став за этот период чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

  • «Сперцян не проиграл бы конкуренцию Педри». Александр Григорян — о сюрпризах Лиги чемпионов, испанских аферистах и немужском футболе в Первой лиге
  • Эксклюзивное интервью с бывшим наставником «Химок», «Анжи» и «Тамбова»
  • 15/03/2024

    • В нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает 5-е место в таблице с 32 очками в активе после 20-и туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» вновь увеличит разрыв по количеству побед?
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Еще одна игра «Трактора» и «Динамо» станет результативной
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Рублеву понадобится третий сет в матче с Махачем?
  • Рублев — Махач. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рублев — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Испания — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Насьональ Монтевидео U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры