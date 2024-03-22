Билялетдинов стал тренером в академии «Локомотива»

Экс-футболист сборной Россииназначен тренером по индивидуальной подготовке молодых футболистов в академии. Об этом сообщает прес-служба клуба.

Стало известно, что Билялетдинов будет работать с атакующими полузащитниками и нападающими всех возрастов в академии «Локомотива», в том числе и с молодежным составом.

Напомним, что Билялетдинов является воспитанником «железнодорожников». Форвард выступал за основную команду в период с 2004 по 2009-й год, став за этот период чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает 5-е место в таблице с 32 очками в активе после 20-и туров.