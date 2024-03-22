Аршавин: сборная России выглядела достойно, но не без доли везения

Известный российский экс-футболистдал комментарий по поводу сборной России в матче с Сербией (4:0).

«Я считаю, что праздник получился. Сборная России выглядела достойно. Конечно, не без без доли везения, что удалили Гаича. Но в остальном — наша сборная сыграла шикарно.

Мне кажется, что судья поступил правильно, удалив Гаича. Если бы матч был где-то на сборах, то можно было бы ограничиться жёлтой карточкой. Но так как это была практически официальная игра — судья поступил правильно. Ему же тоже нужно отчитываться перед своим руководством. Я считаю, что даже и не по новым правилам эпизод с Гаичем — это красная карточка», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

В следующем товарищеском матче сборная России встретится с Парагваем 25-го марта в 20:00 мск.