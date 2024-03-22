ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — СербияИгра в поддавки. Сборная России в большинстве разгромила экспериментальную команду Сербии
  • 13:18
    • Сафонов покинул расположение сборной России
    Все новости спорта

    Аршавин: сборная России выглядела достойно, но не без доли везения

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Сербии
    Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин дал комментарий по поводу сборной России в матче с Сербией (4:0).

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    «Я считаю, что праздник получился. Сборная России выглядела достойно. Конечно, не без без доли везения, что удалили Гаича. Но в остальном — наша сборная сыграла шикарно.

    Мне кажется, что судья поступил правильно, удалив Гаича. Если бы матч был где-то на сборах, то можно было бы ограничиться жёлтой карточкой. Но так как это была практически официальная игра — судья поступил правильно. Ему же тоже нужно отчитываться перед своим руководством. Я считаю, что даже и не по новым правилам эпизод с Гаичем — это красная карточка», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

  • Игра в поддавки. Сборная России в большинстве разгромила экспериментальную команду Сербии
  • Реакция спортивных СМИ на крупную победу дружины Валерия Карпина в товарищеском матче
  • Сегодня

    • В следующем товарищеском матче сборная России встретится с Парагваем 25-го марта в 20:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» вновь увеличит разрыв по количеству побед?
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Еще одна игра «Трактора» и «Динамо» станет результативной
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Рублеву понадобится третий сет в матче с Махачем?
  • Рублев — Махач. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рублев — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Испания — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Насьональ Монтевидео U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры