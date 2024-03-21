Пике: Месси был сосредоточен на завоевании таких титулов, как Лига чемпионов

Бывший защитникрассказал о соперничестве экс-форварда «сине-гранатовых»

«Месси не такой человек. (В "Барселоне") он был очень сфокусирован на команде, хотя всегда попадал на первые страницы газет, о нем говорили на радио и по телевидению.

Он был очень близок со всеми нами и сосредоточен на завоевании таких титулов, как Лига чемпионов. В конце концов, поэтому он и был лучшим. Он выигрывал "Золотые мячи", но они не были для него приоритетом», — сказал Пике в интервью TalkSport.

Напомним, что Месси является 8-кратным обладателем «Золотого мяча» — это лучший результат за всю историю. Роналду признавался лучшим футболистом года 5 раз.