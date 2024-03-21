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    Пике: Месси был сосредоточен на завоевании таких титулов, как Лига чемпионов

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    Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о соперничестве экс-форварда «сине-гранатовых» Лионеля Месси с Криштиану Роналду.

    Лионель Месси и Жерар Пике
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    Лионель Месси и Жерар Пике

    «Месси не такой человек. (В "Барселоне") он был очень сфокусирован на команде, хотя всегда попадал на первые страницы газет, о нем говорили на радио и по телевидению.

    Он был очень близок со всеми нами и сосредоточен на завоевании таких титулов, как Лига чемпионов. В конце концов, поэтому он и был лучшим. Он выигрывал "Золотые мячи", но они не были для него приоритетом», — сказал Пике в интервью TalkSport.

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    • Напомним, что Месси является 8-кратным обладателем «Золотого мяча» — это лучший результат за всю историю. Роналду признавался лучшим футболистом года 5 раз.

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