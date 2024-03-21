Модрич: У «Реала» особые отношения с Лигой чемпионов

Полузащитникдал комментарий по поводу выступления мадридской команды в Лиге чемпионов.

«У "Реала" особые отношения с Лигой чемпионов, поэтому это самый титулованный клуб в истории турнира. С ним я завоевал три титула ла лиги и пять Лиги чемпионов. Это что-то невероятное.

Когда я пришел в "Реал", то думал, что смогу выиграть одну или две Лиги чемпионов. Но теперь у меня их пять! Это действительно уникальное достижение», — приводит слова Модрича Mundo Deportivo.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов этого сезона «Реал» сыграет против «Манчестер Сити».