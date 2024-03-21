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    Модрич: У «Реала» особые отношения с Лигой чемпионов

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    Полузащитник «Реала» Лука Модрич дал комментарий по поводу выступления мадридской команды в Лиге чемпионов.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «У "Реала" особые отношения с Лигой чемпионов, поэтому это самый титулованный клуб в истории турнира. С ним я завоевал три титула ла лиги и пять Лиги чемпионов. Это что-то невероятное.

    Когда я пришел в "Реал", то думал, что смогу выиграть одну или две Лиги чемпионов. Но теперь у меня их пять! Это действительно уникальное достижение», — приводит слова Модрича Mundo Deportivo.

    Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов этого сезона «Реал» сыграет против «Манчестер Сити».

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