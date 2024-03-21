В 22:45 21.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Последний матч: «Исландия» — «Израиль» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Израиль» — «Исландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Израиль»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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