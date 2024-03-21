В рамках квалификации Евро-2024 21 марта пройдет игра Израиль — Исландия. Начало — 22:45 (мск). Израиль — Исландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Израиль

Путь к плей-офф: По итогам группового этапа квалификации Евро-2024 Израиль занял 3-е место в своей группе, попал в стыковые матчи за право выступать на чемпионате Европы.

Национальная команда имела все шансы напрямую попасть на Евро-2024, но уступила 2 очка сборной Швейцарии, которая заняла 2-е место. К слову, за 10 матчей на групповом этапе Израиль забил 11 голов при таком же количестве пропущенных.

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Последние матчи: В 2024-м году сборная не провела еще ни одного матча. Последние встречи прошли в ноябре 2023-го года в рамках квалификации Евро.

Все прогнозы на Евро-2024

В прошедшем поединке Израиль на чужом поле обыграл Андорру (2:0), забив по голу в каждом тайме. Матчем ранее национальная команда проиграла Румынии (1:2).

Состояние команды: Израиль будет выступать на нейтральном поле, но это не мешает сборной считаться фаворитом в предстоящем матче со сборной Ирландии.

Стоит отметить, что на своем поле Израиль показывает довольно хорошие результаты. За последние 5 матчей дома сборная проиграла только 1 матч, а также по 2 раза одержала победу и сыграла вничью.

Исландия

Путь к плей-офф: По итогам группового этапа квалификации чемпионата Европы Исландия заняла 4-е место в своей группе с 10-ю очками в активе, попав в стыки за право выступать на Евро-2024.

За эти 10 матчей Исландия забила 17 голов и пропустил 16 мячей. То есть сборная забила намного больше, чем Израиль, но вынимала мяч из своих ворот также большее количество раз.

Последние матчи: В 2024-м году Исландия провела 2 контрольных матча. Сначала сборная обыграла Гватемалу (1:0) 14-го января, а затем одолела Гондурас (2:0) спустя 4 дня.

В последних матчах квалификации Евро-2024 Исландия провалилась. За последние 2 встречи в отборе сборная проиграла Словакии (2:4) и Португалии (0:2).

Состояние команды: Мы все помним, что на прошлых международных турнирах Исландия прыгала выше головы и играла очень интересно, но сейчас сборная вполне может не попасть на Евро-2024.

Интересно, что Исландия ни разу не побеждала Израиль в современной истории. За 3 очных встречи команды дважды сыграли вничью, а однажды исландская сборная проиграла.

Статистика для ставок

В 3-х очных встречах команды непременно пробивали тотал 3.5 больше

Исландия выиграла 2 последних матча в 2024-м году

Исландия еще ни разу не обыгрывала Израиль

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:Израиль — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.40, а победа Исландии — в 3.50.

ТБ 2,5 оценивается в 2.08, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.

Прогноз: Можно предположить, что Исландия вновь не сможет справиться с Израилем.

Ставка: Победа Израиля за 2.18.

Прогноз: Обе команды стабильно играют результативно в очных встречах.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.08.