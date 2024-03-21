начнут матч в 22:45 в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года, 21.03.2024.

Последний матч: «Босния и Герцеговина» — «Украина» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Босния и Герцеговина» — «Украина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Босния и Герцеговина»).

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