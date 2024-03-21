В рамках квалификации Евро-2024 21 марта пройдет игра Босния и Герцеговина — Украина. Начало — 22:45 (мск). Босния и Герцеговина — Украина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: В отборе на Евро-2024 Босния и Герцеговина заняла лишь пятое место в группе. Команда пропустила вперед Португалию, Словакию, Люксембург и Исландию.

На групповом этапе боснийцы набрали 9 очков. Сборная одержала три победы в 10 встречах, ни разу так и не сыграв вничью.

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Последние матчи: В 2024 году Босния и Герцеговина еще не провела ни одного официального матча. Последние встречи были сыграны осенью прошлого года.

Боснийцы на минорной ноте закончили 2023-й год. С 16 октября по 19 ноября сборная проиграла три матча подряд. Босния и Герцеговина уступила Португалии (0:5), Люксембургу (1:4) и Словакии (1:2).

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты смогут принять участие в матче.

Состояние команды: От Боснии и Герцеговины вряд ли стоит ждать подвига. Команда откровенно провалила групповой этап.

Напомним, ранее в квалификации Евро-2024 боснийцы дважды обыграли Лихтенштейн и один раз победили Исландию. Больше никаких успехов не было.

Команда уступает сборной Украины в классе. Логично, что букмекеры не ждут сенсацию в предстоящей встрече.

Украина

Турнирное положение: На групповом этапе сборная Украины до последнего боролась за прямую путевку на Евро-2024. Но подопечным Сергея Реброва немного не повезло.

В решающем матче отбора Украина не смогла обыграть Италию (0:0) и финишировала на 3-м месте в группе. Помимо «Скуадры Адзурры», прямую путевку на чемпионат Европы-2024 также завоевала сборная Англии.

Последние матчи: Осенью 2024 года украинцы провели пять матчей в рамках отбора на Евро-2024. Во всех встречах команда смотрелась достойно. Было зафиксировано только одно поражение.

Украине 12 сентября не повезло в выездном матче с Италией. Подопечные Реброва уступили со счетом 1:2. После этого команда одержала две победы и один раз сыграла вничью.

Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты смогут принять участие в матче.

Состояние команды: Сборной Украины для выхода на Евро-2024 осталось сделать два шага. Для начала нужно обыграть Боснию и Герцеговину.

Фанаты сборной Украины расстроились, что команда не вышла на Евро-2024 напрямую. Но путевку еще можно завоевать. Настрой у украинских футболистов очень серьезный.

Украина с Боснией и Герцеговиной встречалась дважды. Это было в рамках квалификации ЧМ-2022. Дома украинцы сыграли с соперником вничью 1:1, но в гостях одержали победу со счетом 2:0.

Статистика для ставок

На групповом этапе сборная Боснии и Герцеговины выиграла лишь три матча из десяти

Украина за весь отборочный цикл Евро-2024 потерпела только два поражения

Босния и Герцеговина еще ни разу в своей истории не обыгрывала Украину

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа Боснии и Герцеговины — в 3.75.

ТБ 2,5 оценивается в 2.05, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.75.

Прогноз: Украина не смогла преодолеть квалификацию на ЧМ-2022, уступив в решающей встрече Уэльсу. Теперь появляется новый шанс. Украинцы должны победить.

Ставка: победа Украины за 2.00.

Прогноз: команды не покажут результативный футбол. Никто не захочет допускать ошибки в очень важном матче.

Ставка: тотал меньше 2,5 гола за 1.75.