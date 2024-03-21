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    Команда Реброва сможет одержать победу

    Босния и Герцеговина — Украина. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, отбор на Евро-2024, 21 марта 2024 года

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    Александр Зинченко
    В рамках квалификации Евро-2024 21 марта пройдет игра Босния и Герцеговина — Украина. Начало — 22:45 (мск). Босния и Герцеговина — Украина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Путь B 21 Марта 2024 года

    Босния и Герцеговина

    Турнирное положение: В отборе на Евро-2024 Босния и Герцеговина заняла лишь пятое место в группе. Команда пропустила вперед Португалию, Словакию, Люксембург и Исландию.

    На групповом этапе боснийцы набрали 9 очков. Сборная одержала три победы в 10 встречах, ни разу так и не сыграв вничью.

    Босния и Герцеговина — Украина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В 2024 году Босния и Герцеговина еще не провела ни одного официального матча. Последние встречи были сыграны осенью прошлого года.

    Боснийцы на минорной ноте закончили 2023-й год. С 16 октября по 19 ноября сборная проиграла три матча подряд. Босния и Герцеговина уступила Португалии (0:5), Люксембургу (1:4) и Словакии (1:2).

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    Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты смогут принять участие в матче.

    Состояние команды: От Боснии и Герцеговины вряд ли стоит ждать подвига. Команда откровенно провалила групповой этап.

    Напомним, ранее в квалификации Евро-2024 боснийцы дважды обыграли Лихтенштейн и один раз победили Исландию. Больше никаких успехов не было.

    Команда уступает сборной Украины в классе. Логично, что букмекеры не ждут сенсацию в предстоящей встрече.

    Украина

    Турнирное положение: На групповом этапе сборная Украины до последнего боролась за прямую путевку на Евро-2024. Но подопечным Сергея Реброва немного не повезло.

    В решающем матче отбора Украина не смогла обыграть Италию (0:0) и финишировала на 3-м месте в группе. Помимо «Скуадры Адзурры», прямую путевку на чемпионат Европы-2024 также завоевала сборная Англии.

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  • 16/03/2024

    • Последние матчи: Осенью 2024 года украинцы провели пять матчей в рамках отбора на Евро-2024. Во всех встречах команда смотрелась достойно. Было зафиксировано только одно поражение.

    Украине 12 сентября не повезло в выездном матче с Италией. Подопечные Реброва уступили со счетом 1:2. После этого команда одержала две победы и один раз сыграла вничью.

    Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты смогут принять участие в матче.

    Состояние команды: Сборной Украины для выхода на Евро-2024 осталось сделать два шага. Для начала нужно обыграть Боснию и Герцеговину.

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    Фанаты сборной Украины расстроились, что команда не вышла на Евро-2024 напрямую. Но путевку еще можно завоевать. Настрой у украинских футболистов очень серьезный.

    Украина с Боснией и Герцеговиной встречалась дважды. Это было в рамках квалификации ЧМ-2022. Дома украинцы сыграли с соперником вничью 1:1, но в гостях одержали победу со счетом 2:0.

    Статистика для ставок

    • На групповом этапе сборная Боснии и Герцеговины выиграла лишь три матча из десяти

    • Украина за весь отборочный цикл Евро-2024 потерпела только два поражения

    • Босния и Герцеговина еще ни разу в своей истории не обыгрывала Украину

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа Боснии и Герцеговины — в 3.75.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.05, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.75.

    Прогноз: Украина не смогла преодолеть квалификацию на ЧМ-2022, уступив в решающей встрече Уэльсу. Теперь появляется новый шанс. Украинцы должны победить.

    Ставка: победа Украины за 2.00.

    Прогноз: команды не покажут результативный футбол. Никто не захочет допускать ошибки в очень важном матче.

    Ставка: тотал меньше 2,5 гола за 1.75.

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    Ставка и прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина с коэффициентом 2.00. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. Команда Реброва сможет одержать победу
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