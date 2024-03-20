Тихонов: «Зенит» очень мощный, уровень конкурент несопоставим

Главный тренер «Енисея»считает, что ув этом сезоне нет ни одного серьезного конкурента.

«Я смотрел первый тайм кубковой встречи "Зенита" с "Динамо" — потом в Красноярске уже ночь. "Зенит" очень мощный. Классный первый тайм, а во втором сыграли по результату.

Не уверен, что уровень футбола конкурентов сейчас сопоставим с зенитовским. Да, команда может ошибиться и оступиться, но это возможно один раз.

Вот приехало "Динамо" — классная команда, Личка прекрасно работает. Однако посмотрите первый тайм. Даже не счет, а сама игра. Фундаментальное превосходство "Зенита" в настоящий момент безоговорочное», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров, опережая «Краснодар» на одно очко.