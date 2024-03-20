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    Тихонов: «Зенит» очень мощный, уровень конкурент несопоставим

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    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов считает, что у «Зенита» в этом сезоне нет ни одного серьезного конкурента.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    «Я смотрел первый тайм кубковой встречи "Зенита" с "Динамо" — потом в Красноярске уже ночь. "Зенит" очень мощный. Классный первый тайм, а во втором сыграли по результату.

    Не уверен, что уровень футбола конкурентов сейчас сопоставим с зенитовским. Да, команда может ошибиться и оступиться, но это возможно один раз.

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    • Вот приехало "Динамо" — классная команда, Личка прекрасно работает. Однако посмотрите первый тайм. Даже не счет, а сама игра. Фундаментальное превосходство "Зенита" в настоящий момент безоговорочное», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров, опережая «Краснодар» на одно очко.

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