Стойкович: Сборная России похожа на Англию или Данию

Главный тренер сборной Сербииответил на вопрос о стиле игры своего предстоящего соперника России.

«Если сравнить стиль игры России, то она похожа на Англию или Данию. Германия так не играет», — передает слова Стойковича Sport24.

Напомним, что сборная России сыграет против Сербии в рамках товарищеского противостояния 21-го марта в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Матч пройдет на домашнем стадионе «Динамо».

Помимо этого, сборная России проведет еще один товарищеский матч против Парагваря, который состоится 25-го марта.