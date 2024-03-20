Силкин: В товарищеских матчах игроки сборной не выкладываются на полную

Бывший главный тренер «Динамо»признался, что не верит в победу сборнойнадв предстоящем товарищеском матче.

«Ничего не жду от этого матча с Сербией. Последние игры показали, что в товарищеских матчах наши футболисты не выкладываются на полную. Мотивации у игроков нет.

В сборную вызывают 16-18 футболистов, а Карпин набрал 40 игроков. Они же из клубов вызываются. Кто не играл, кто не тренировался. Одноклубники готовятся, а они растренированные возвращаются», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Сербия

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 20:00 мск.