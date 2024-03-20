Шишкин: Такие матчи, как с Сербией, в нынешние тяжелые времена — это только плюс

Бывший футболиствысказался о предстоящем матче между сборными России и Сербии.

«Сама вывеска прикольная, что играем с нашими братьями славянами. У нас всегда были тёплые отношения с сербами. В российском чемпионате работает много сербов. Например, сравнивать вывеску с матчем с Кубой — такое себе.

У нас очень серьёзный соперник. Сейчас у сербов очень хорошее поколение, много футболистов из топ-клубов. Другое дело, какая мотивация будет у сербов. Хотелось бы, чтобы сербы сыграли в полном составе в полную силу и сделали матч европейского уровня. Сербия напрямую вышла на Евро-2024 — это говорит само за себя. Такие матчи в нынешние тяжелые времена — это только плюс», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Напомним, что сборная России сыграет против Сербии в рамках товарищеского противостояния 21-го марта в 20:00 мск. Матч пройдет на домашнем стадионе «Динамо».