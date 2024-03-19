16-летний Ямал: «Барселона» даст бой «Реалу»

Вингер «Барселоны»отметил, что каталонский клуб намерен бороться за победу в Ла Лиге до конца нынешнего сезона.

«Мы дадим "Реалу" бой. Во всех турнирах, в которых мы принимает участие, можно мечтать о победе. А если есть шансы одержать её, то можно и выиграть», — приводит слова Ямала испанское интернет-издание Marca.

Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года.

В текущем сезоне 16-летний Ямал провел провёл за сине-гранатовых 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» после 29 туров Примеры идет второй в таблице, отставая от лидирующего «Реала» на восемь очков.