16-летний Ямал: «Барселона» даст бой «Реалу»

Ламин Ямал Фото: globallookpress.com
«Мы дадим "Реалу" бой. Во всех турнирах, в которых мы принимает участие, можно мечтать о победе. А если есть шансы одержать её, то можно и выиграть», — приводит слова Ямала испанское интернет-издание Marca.
Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года.
В текущем сезоне 16-летний Ямал провел провёл за сине-гранатовых 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Барселона» после 29 туров Примеры идет второй в таблице, отставая от лидирующего «Реала» на восемь очков.