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    16-летний Ямал: «Барселона» даст бой «Реалу»

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    Вингер «Барселоны» Ламин Ямал отметил, что каталонский клуб намерен бороться за победу в Ла Лиге до конца нынешнего сезона.

    Ламин Ямал
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    Ламин Ямал

    «Мы дадим "Реалу" бой. Во всех турнирах, в которых мы принимает участие, можно мечтать о победе. А если есть шансы одержать её, то можно и выиграть», — приводит слова Ямала испанское интернет-издание Marca.

    Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года.

    В текущем сезоне 16-летний Ямал провел провёл за сине-гранатовых 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» после 29 туров Примеры идет второй в таблице, отставая от лидирующего «Реала» на восемь очков.

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