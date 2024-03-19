Тихонов: Не исключаю смену главного тренера в «Спартаке» уже до конца сезона

Главный тренервысказался об игрев этом сезоне РПЛ.

«Здесь важно говорить о том, что происходит внутри. Там всё не очень просто. И отношения в коллективе, и всё остальное. Не думаю, что руководство устраивает происходящее. Ведь и некоторые болельщики отворачиваются. Я не могу советовать и говорить, что правильно, а что нет. Но когда нет результата и такие отношения внутри коллектива, надо что-то менять.

Доработает ли Абаскаль до конца сезона? Мне сложно дать прогноз. Но при таких результатах не исключаю смену главного тренера уже до конца сезона», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.