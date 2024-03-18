«Тюмень» — «Алания»: счет матча 0:1 (0:0), обзор голов

В центральном матче 23-го тура российской Первой лигиуступила на своем полесо счетом 0:1.

Победный мяч осетинский клуб забил на 90+1-й минуте. Его автором стал центральный защитник Аллон Бутаев.

Отметим, что по ходу встречи «Алания» не смогла реализовать два 11-ти метровых. С «точки» не забили Батраз Гурциев и Ислам Машуков.

Это первая победа «Алания» под руководством нового главного тренера Евгения Калешина.

Футбол. Россия. ФНЛ Тюмень — Алания 0:1 Гол: 0:1 Аллон Бутаев (90+1') Тюмень: Исламжан Насыров, Максим Петров, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Druzhinin I., Markelov I., Moskalenchik I., Porokhov I. Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Сослан Качмазов, Константин Плиев, Ибрагим Цаллагов, Николай Гиоргобиани, Ислам Машуков, Gurtsiev B. Предупреждения: Заур Тарба (21'), Moskalenchik I. (27'), Druzhinin I. (63'), Константин Плиев (86'), Максим Петров (86')

После этого матча команды сравнялись в турнирной таблице Первой лиги, у обеих стало по 36 очков и они делят пока 5-6-е места.