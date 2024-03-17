В 21:00 17.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав американской футбольной лиге MLS.

Последний матч: «Цинциннати» — «Нью-Инглэнд Революшн» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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