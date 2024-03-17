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    Нью-Инглэнд Революшн — Цинциннати: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.03.2024 в 21:00 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Нью-Инглэнд Революшн — Цинциннати

    Футбол MLS
    В 21:00 17.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Нью-Инглэнд Революшн — Цинциннати в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч: «Цинциннати» — «Нью-Инглэнд Революшн» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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