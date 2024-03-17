начнут матч в 14:30 в чемпионате Италии по футболу, 17.03.2024.

Последний матч: «Дженоа» — «Ювентус» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ювентус» — «Дженоа». Коэффициент ставки — 2.48 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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