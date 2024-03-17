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    «Ювентус» не оставит шансов «Дженоа»?

    «Ювентус» — «Дженоа». Ставка за 2.48 и прогноз футбол, Серия А, 17 марта 2024 года

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    «Ювентус»
    17 марта в рамках 29-го тура итальянской Серии А «Ювентус» в родных стенах сыграет против «Дженоа». Начало игры — в 14:30 по мск. «Ювентус» — «Дженоа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: Команда занимает 3-е место в таблице Серии А с 58-ю очками в активе, обеспечив себе место в зоне Лиги чемпионов. Максимум «Ювентус» может взабраться до 2-й строчки.

    В нынешнем сезоне «старая синьора» уже не претендует на чемпионство, ведь команда отстает от 1-й позиции на целых 17 очков. К тому же, «Ювентус» занимает 2-е место в лиге по надежности в обороне, пропустив за 28 встреч 23 гола.

    Последние матчи: В прошедших турах команде не всегда удавалось набрать очки. В последнем матче «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2), а встречей ранее проиграл «Наполи» (1:2).

    За последние 5 матчей у «старой синьоры» только победа над «Фрозиноне» (3:2), а также по 2 ничьих и поражения. За этот период команда забила 8 голов при 9-и пропущенных.

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    Не сыграют: Поль Погба (допинг), Николо Фаджоли (дисквалификация) и Карлос Алькарас (травма).

    Состояние команды: В последнее время «Ювентус» выглядит не очень здорово, у команды уже нет глобальных турнирных задач. «Старая синьора» все равно закончит сезон в зоне Лиги чемпионов.

    Интересно, что «Ювентус» последний раз обыгрывал «Дженоа» (2:0) еще в 2021-м году. Сможет ли команда Аллегри наконец одолеть своего соперника? Судя по результатам домашних матчей «Ювентуса» в нынешнем сезоне (5-е место в лиге), у гостей точно будут шансы зацепиться за результат.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Серии А. «Дженоа» занимает 12-е место в лиге с 33 очками в активе. «Красно-синие» могут чувствовать себя комфортно, опережая зону вылета на 9 очков.

    Стоит отметить, что у «Дженоа» есть баланс в игре. Команда не так много забивает (31 гол), но и не сильно много пропускает (36). Несмотря на это, в последних встречах «Дженоа» пошел в разнос.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре команда проиграла «Монце» (2:3), а матчем ранее уступила «Интеру» (1:2). Стоит отметить, что в одной из прошедших встреч «Дженоа» крупно уступил «Аталанте» (1:4).

    За последние 5 матчей команда обыграла только «Удинезе» (2:0), однажды сыграла вничью и трижды проиграла. За этот период «Дженоа» пропустил 10 голов при 7-и забитых.

    Не сыграют: Стефано Сабелли (перебор желтых карточек) и Алан Маттурро (травма).

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    Состояние команды: «Дженоа» еще может подняться повыше в турнирной таблице, потенциал для этого точно есть, но команде необходимо более менее стабильно набирать очки.

    Стоит отметить, что «Дженоа» уже встречался с «Ювентусом» в нынешнем сезоне. В рамках 16-го тура «красно-синие» сыграли вничью со своим соперником (1:1), забив свой гол на 48-й минуте встречи.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Ювентус» выиграл только один раз

    • В 4-х из 5-и последних очных матчах команды непременно забивали друг другу

    • В 2-х последних матчах «Дженоа» пробивал тотал 2.5 больше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:«Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.10, а победа «Дженоа» — в 7.20.

    ТБ 2.5 оценивается в 2.20, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.65.

    Прогноз: Можно предположить, что «Ювентус» наконец-то одержит уверенную победу.

    Ставка: Победа «Ювентуса» с форой (-1.5) за 2.48.

    Прогноз: Обе команды могут показать результативный футбол.

    Ставка: Тотал 2 больше за 1.66.

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    Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Дженоа» с коэффициентом 2.48. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на футбол. «Ювентус» не оставит шансов «Дженоа»?
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