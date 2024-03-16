Хави о противостоянии с ПСЖ: Может быть, роль фаворита действительно будет у них

Главный тренервысказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «сине-гранатовые» сыграют против

«Фаворит ли ПСЖ? Возможно, что да, но мне не нравится снисходительность. Может быть, роль фаворита действительно будет у них, особенно учитывая те вложения, которые сделали они и мы. Однако мы настроены положительно. Это подходящий момент для того, чтобы доказать нашу силу.

ПСЖ — очень сложный соперник, один из самых сложных, который мог нам попасться. Я знаю Луиса Энрике, его штаб и то, как они работают. Но у меня есть уверенность в наших силах», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» прошла «Наполи», выиграв по сумме 2-х встреч 4:2.

Первый матч четвертьфинала турнира между «сине-гранатовыми» и ПСЖ состоится 10-го апреля. Ответная игра будет проводиться 16-го числа.