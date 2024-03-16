ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Онопко«Семью мне тоже дал футбол». Виктор Онопко — о приверженности принципам Симеоне, противостоянии с Гуллитом и предстоящих матчах сборной России
  • 14:27
    • Большунов завоевал золото в коньковом спринте на чемпионате России
  • 14:17
    • Степанова выиграла чемпионат России в коньковом спринте
    Все новости спорта

    Хави о противостоянии с ПСЖ: Может быть, роль фаворита действительно будет у них

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Барселона Футбол Франции ПСЖ
    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «сине-гранатовые» сыграют против ПСЖ.

    Хави
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хави

    «Фаворит ли ПСЖ? Возможно, что да, но мне не нравится снисходительность. Может быть, роль фаворита действительно будет у них, особенно учитывая те вложения, которые сделали они и мы. Однако мы настроены положительно. Это подходящий момент для того, чтобы доказать нашу силу.

    ПСЖ — очень сложный соперник, один из самых сложных, который мог нам попасться. Я знаю Луиса Энрике, его штаб и то, как они работают. Но у меня есть уверенность в наших силах», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

  • ЛЧ. Матч-реванш «Реала» и «Ман Сити», очередная схватка ПСЖ и «Барсы», шанс для «Арсенала»
  • Оцениваем результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2023/24
  • Вчера

    • Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» прошла «Наполи», выиграв по сумме 2-х встреч 4:2.

    Первый матч четвертьфинала турнира между «сине-гранатовыми» и ПСЖ состоится 10-го апреля. Ответная игра будет проводиться 16-го числа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» отыграется на «Ньюкасле» после провала на «Энфилде»?
  • «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Бавария» не заметит «Дарштадт»
  • «Бавария» — «Дармштадт». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Серия в Омске начнется с осторожной игры?
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бавария — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пол — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры