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    Кейлор Навас летом уйдет из «ПСЖ»

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    Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас покинет французский клуб по окончании сезона, сообщает AS.

    Кейлор Навас
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    Кейлор Навас

    Этим летом истекает контракт костариканского голкипера, он хочет сменить обстановку и найти команду, где будет первым номером.

    37-летний Кейлор Навас стал игроком «ПСЖ» летом 2019 года, перейдя из мадридского «Реала». Всего за парижан он провел 112 игр, из которых 51 сыграл на ноль.

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    • До 2021 года он был основным вратарем клуба, но после покупки итальянца Джанлуиджи Доннаруммы потерял место в основе. В этом сезоне он провел всего четыре матча и пропустил четыре мяча.

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