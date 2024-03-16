Кейлор Навас летом уйдет из «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ»покинет французский клуб по окончании сезона, сообщает AS.

Этим летом истекает контракт костариканского голкипера, он хочет сменить обстановку и найти команду, где будет первым номером.

37-летний Кейлор Навас стал игроком «ПСЖ» летом 2019 года, перейдя из мадридского «Реала». Всего за парижан он провел 112 игр, из которых 51 сыграл на ноль.

До 2021 года он был основным вратарем клуба, но после покупки итальянца Джанлуиджи Доннаруммы потерял место в основе. В этом сезоне он провел всего четыре матча и пропустил четыре мяча.