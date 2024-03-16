Бальбуэна: Мы ждем матча с Россией, это будет отличная игра

Защитники сборной Парагваявысказался о предстоящем матче против сборной России.

«Разговаривал с главным тренером, когда договоренность о проведении матча была достигнута. Тогда он спросил меня о погоде и немного о том, в какое время лучше всего тренироваться. Ведь сейчас в России довольно холодно.

Да, я сказал, что здесь холодно в это время года, а с "Динамо" мы обычно тренируемся с утра. Думаю, у них будет сформирован план наших тренировок.

Разговаривал ли с другими футболистами? Пока не разговаривали, потому что у нас были свои тренировки, игры. Мы приезжаем в Сочи 18-го числа, чтобы начать подготовку к матчам сборной. С нетерпением ждем, когда все вместе сможем собраться в составе национальной команды. Большинство игроков нашей сборной — друзья, мы всегда хорошо проводим время вместе. Конечно, мы ждем матча с Россией, это будет отличная игра», — приводит слова Бальбуэна «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Парагвай пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 25 марта.