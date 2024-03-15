Директор «Ман Сити» о жеребьевке: Просто позор, как уже надоели эти шары — все то же самое

Cпортивный директор «Манчестер Сити»раскритиковал УЕФА после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» сыграет на этой стадии с мадридским «Реалом». Команда Пепа Гвардиола третий сезон подряд встретится с «Королевским клубом» в плей-офф ЛЧ.

«Просто позор, как уже надоели эти шары, все то же самое. Такая же жеребьевка, как в прошлом году — поменялись только "Ливерпуль" на "Арсенал".

Мы постараемся вспомнить, что произошло в прошлом сезоне, и что нам удалось выйти в финал.

У соперника больше всего титулов в Лиге чемпионов, они показывают стабильность в этом турнире, всегда доходят до решающих стадий.

Но мы считаем себя сильной командой и проводим хороший турнир в этом сезоне.

Лига чемпионов — это турнир "Реала". Они могли не очень хорошо играть в Ла Лиге, но зато в Лиге чемпионов дела шли хорошо», — приводит слова Бегиристайна Marca.

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9—10 апреля, ответные 16—17 апреля.