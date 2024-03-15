Источник: «Бавария» готова заплатить за Араухо 100 млн евро

По данным издания Mundo Deportivo, центральный защитник испанской «Барселоны»может перейти в мюнхенскуюза € 100 млн.

Уругваец является главной целью немецкого клуба в летнее трансферное окно и он готов заплатить такую внушительную сумму, чтобы укрепить свои оборонительные ряды.

При этом, «Баварии» придется расстаться с несколькими футболистами, чтобы соблюсти правила ФФП, но она готова пойти на такой шаг.

25-летний Рональд Араухо находится в структуре «Барселоны» с 2018 года. Всего провел за нее 102 матча, забил 7 мячей. В этом сезоне уругвайский защитник провел 30 игр, забил один мяч. На интернет-портале Transfermarkt его оценивают в € 70 млн.