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    Источник: «Бавария» готова заплатить за Араухо 100 млн евро

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    По данным издания Mundo Deportivo, центральный защитник испанской «Барселоны» Рональд Араухо может перейти в мюнхенскую «Баварию» за € 100 млн.

    Рональд Араухо
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    Рональд Араухо

    Уругваец является главной целью немецкого клуба в летнее трансферное окно и он готов заплатить такую внушительную сумму, чтобы укрепить свои оборонительные ряды.

    При этом, «Баварии» придется расстаться с несколькими футболистами, чтобы соблюсти правила ФФП, но она готова пойти на такой шаг.

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    • 25-летний Рональд Араухо находится в структуре «Барселоны» с 2018 года. Всего провел за нее 102 матча, забил 7 мячей. В этом сезоне уругвайский защитник провел 30 игр, забил один мяч. На интернет-портале Transfermarkt его оценивают в € 70 млн.

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