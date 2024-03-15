Акинфеев: Я мечтаю об еще одной победе в РПЛ

Голкипервыразил желание еще раз выиграть российскую Премьер-лигу.

«Я мечтаю об ещё одной победе в РПЛ. Но такая цель должна быть не только у меня.

Главное, чтобы мечтали все, двигались в одном направлении. Все в клубе должны делать свою работу хорошо, чтобы это стало возможным. Иначе это будет муравейником. Всё должно соответствовать этой задаче», — сказал Акинфеев Чемпионату.

В нынешнем сезоне голкипер провел 17 матчей за ЦСКА в РПЛ. После 20-и туров армейцы занимают 4-е место в таблице чемпионата России с 32 очками в активе.