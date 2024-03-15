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    Акинфеев: Я мечтаю об еще одной победе в РПЛ

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    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выразил желание еще раз выиграть российскую Премьер-лигу.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Я мечтаю об ещё одной победе в РПЛ. Но такая цель должна быть не только у меня.

    Главное, чтобы мечтали все, двигались в одном направлении. Все в клубе должны делать свою работу хорошо, чтобы это стало возможным. Иначе это будет муравейником. Всё должно соответствовать этой задаче», — сказал Акинфеев Чемпионату.

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