начнут матч в 15:30 в финальной стадии Кубка России по футболу, 14.03.2024.

Последний матч: «Сочи» — «СКА-Хабаровск» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Сочи». Коэффициент ставки — 2.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Сочи»).

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