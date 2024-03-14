В рамках 1/16 финала плей-офф пути регионов Кубка России 14 марта пройдет матч «СКА-Хабаровск» — «Сочи». Начало — 15:30 (мск). «СКА-Хабаровск» — «Сочи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане в нынешнем сезоне выступают ужасно. На данный момент команда находится лишь на 13 месте турнирной таблицы первой лиги.

При этом «СКА-Хабаровск» всего лишь на 4 очка опережает опасную зону. «Армейцы» выиграли всего 6 матчей из 22.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела неудачу. «СКА-Хабаровск» по всем статьям уступил новороссийскому «Черноморцу» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» выиграл лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили всего лишь 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Крайне слабый рестарт сезона для команды стал настоящим ударом. Да и реализация хромает на обе ноги: всего 20 голов в 22 матчах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда явно не выглядела боеспособным коллективом. А вот в Кубке России хабаровчане имеют все шансы пройти в следующий раунд.

Матчи против «Сочи» для команды исторически складываются неудачно. Из 2 очных поединков «СКА-Хабаровск» по разу проиграл и сыграл вничью.

И уж совсем очевидно, что «СКА-Хабаровск» постарается дать бой полпреду элиты. Тем паче, на родной арене подопечные Романа Шаронова явно не будут лишь обороняться.

«Сочи»

Турнирное положение: Южане в нынешнем сезоне пытаются избежать вылета из РПЛ. На текущий момент команда находится на последнем 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Сочи» выиграл всего трижды в 20 матчах. Да и забивают южане в среднем меньше гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда смогла добыть балл. «Сочи» не уступил «Локомотиву» (2:2).

А вот до того сочинцы дали бой еще и московскому «Динамо». Правда, в той встрече южане все же уступили (1:2).

Вообще, «Сочи» пока никак не может найти свою игру. Да и особо распыляться на Кубок команде будет крайне сложно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Пока что «Сочи» явно не хватает забивного форварда. Да и вообще, Роберту Морено достался не самый сильный подбор игроков.

Плюс матчи с более-менее крепкими соперниками частенько складываются сложно. Да и состав южан давно требует обновления.

Из опытных мастеров стоит отметить Артура Юсупова. Да и приход Алексея Сутормина должен пойти команде на пользу.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать первым номером. «Сочи», при всех своих проблемах, просто обязан проходить полпреда первого дивизиона.

Статистика для ставок

И те, и другие не побеждают с 1 ноября прошлого года

Обе команды в среднем забивают меньше гола за матч

Хабарочане еще ни разу не обыгрывали «Сочи»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.06.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с ппримерно равными коэффициентами — 1.96 и 1.85.

Прогноз: Обе команды явно постараются добыть долгожданную викторию, а значит, будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.

«Сочи» традиционно успешно противостоит хабаровчанам, которые к тому же переживают явный кризис жанра.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой бартер после перерыва.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.42