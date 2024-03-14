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    «Зенит» — «Динамо»Кассьере хватило 20 минут. «Зенит» смял «Динамо» в Кубке России
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    Кобелев объяснил, почему «Динамо» проиграло «Зениту»

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    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал поражение московской команды от «Зенита» (0:2) в четвертьфинале Кубка России.

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

    «Сложно сказать, могло ли для "Динамо" всё закончиться еще печальнее. Да, у "Зенита" было больше моментов. Но забей бело-голубые в самой концовке, и все бы началось сначала. В первом тайме хозяева, конечно, имели преимущество.

    Динамовцы неправильно располагались в обороне, много теряли мячей на чужой половине поля и получали быстрые контратаки на свои ворота. Первый гол получился слишком легким. Кассьерра убежал аж от двух защитников и реализовал свой момент.

    После второго гола мы уже не увидели каких-то быстрых выпадов со стороны обеих команд, все свелось к позиционному нападению.

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    • Безусловно, "Динамо" не хватило Карраскаля. Кроме того, Макаров не появился на поле. Эти двое, Бителло, Тюкавин определяли игру бело-голубых в атаке в последнее время. Но двоих из этого квартета не было. Москвичи часто сбивались на поперечные передачи, а нестандартных ходов недоставало.

    Не считаю, что Личка ошибся, выпустив справа в атаке Гладышева, а не Макарова. Мы же не знаем, кто как себя чувствовал накануне игры, кто как выглядел в тренировочном процессе. Гладышев старательно отрабатывал в обороне, не забывал возвращаться назад. По-другому против "Зенита" играть нельзя. Просто в первом тайме в целом у гостей было слишком много свободных зон. После перерыва мы этого не увидели», — приводит слова Кобелева «Спорт-Экспресс».

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