Кобелев объяснил, почему «Динамо» проиграло «Зениту»

Бывший главный тренер «Динамо»прокомментировал поражение московской команды от(0:2) в четвертьфинале Кубка России.

«Сложно сказать, могло ли для "Динамо" всё закончиться еще печальнее. Да, у "Зенита" было больше моментов. Но забей бело-голубые в самой концовке, и все бы началось сначала. В первом тайме хозяева, конечно, имели преимущество.

Динамовцы неправильно располагались в обороне, много теряли мячей на чужой половине поля и получали быстрые контратаки на свои ворота. Первый гол получился слишком легким. Кассьерра убежал аж от двух защитников и реализовал свой момент.

После второго гола мы уже не увидели каких-то быстрых выпадов со стороны обеих команд, все свелось к позиционному нападению.

Безусловно, "Динамо" не хватило Карраскаля. Кроме того, Макаров не появился на поле. Эти двое, Бителло, Тюкавин определяли игру бело-голубых в атаке в последнее время. Но двоих из этого квартета не было. Москвичи часто сбивались на поперечные передачи, а нестандартных ходов недоставало.

Не считаю, что Личка ошибся, выпустив справа в атаке Гладышева, а не Макарова. Мы же не знаем, кто как себя чувствовал накануне игры, кто как выглядел в тренировочном процессе. Гладышев старательно отрабатывал в обороне, не забывал возвращаться назад. По-другому против "Зенита" играть нельзя. Просто в первом тайме в целом у гостей было слишком много свободных зон. После перерыва мы этого не увидели», — приводит слова Кобелева «Спорт-Экспресс».