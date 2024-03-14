Клопп: Ван Дейк сделал большой шаг вперёд

Главный тренервысказался об игре капитана команды

«Если повязка делает нас лучшей версией самих себя, мы все должны надеть её! Вирджил сделал большой шаг вперёд. Сейчас он играет на том уровне, к которому мы привыкли за последние годы. Он очень амбициозный игрок, который хочет многого добиться с этим клубом.

Да, роль капитана пошла ему на пользу. Он исключительно хорошо вжился в эту роль. Все лидеры команды сделали шаг вперёд. Таков и был наш план, учитывая тот факт, что многие опытные футболисты покинули нас. И это сработало. Именно так, как я на то и надеялся», — приводит слова Клоппа британское издание Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне ван Дейк провел 26 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

В следующем матче «мерсисайцы» сыграют против пражской «Спарты» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы 14-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.