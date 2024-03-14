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    Клопп: Ван Дейк сделал большой шаг вперёд

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре капитана команды Вирджила ван Дейка.

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    «Если повязка делает нас лучшей версией самих себя, мы все должны надеть её! Вирджил сделал большой шаг вперёд. Сейчас он играет на том уровне, к которому мы привыкли за последние годы. Он очень амбициозный игрок, который хочет многого добиться с этим клубом.

    Да, роль капитана пошла ему на пользу. Он исключительно хорошо вжился в эту роль. Все лидеры команды сделали шаг вперёд. Таков и был наш план, учитывая тот факт, что многие опытные футболисты покинули нас. И это сработало. Именно так, как я на то и надеялся», — приводит слова Клоппа британское издание Liverpool Echo.

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    • В нынешнем сезоне ван Дейк провел 26 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

    В следующем матче «мерсисайцы» сыграют против пражской «Спарты» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы 14-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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