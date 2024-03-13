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    Созин: В «Зените» после отставки Ивича просто выдохнули

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    Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Логического объяснения отставки Ивича со стороны не видно. Может, внутри "Краснодара" это и зрело, и обсуждалось — мы не знаем. Для болельщиков это необъяснимо, потому что ситуацию изнутри никто не видит.

    Зато в "Зените" после отставки Ивича просто выдохнули: "спасибо, дальше без 'Краснодара'. В 'Спартаке' скоро тоже будет вакханалия с тренером — они тоже отпадут.

    Осталось два конкретных клуба в борьбе за золото — 'Зенит' и 'Динамо'. И я не скажу, кто тут фаворит. И даже матч сегодня это не покажет. На дистанции, а не в конкретном матче, 'Динамо' может и не уступить", — сказал Созин Чемпионату.

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    • Ранее сообщалось о том, что Ивич стал лучшим тренером "Краснодара" по среднему набору очков в РПЛ. После 20-и туров "быки" занимают 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе.

    Напомним, что 12-го марта "Краснодар" неожиданно проиграл "Химкам" (0:2) в матче 1/16 финала Кубка России.

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