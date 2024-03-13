Созин: В «Зените» после отставки Ивича просто выдохнули

Футбольный экспертвысказался об отставкес поста главного тренера

«Логического объяснения отставки Ивича со стороны не видно. Может, внутри "Краснодара" это и зрело, и обсуждалось — мы не знаем. Для болельщиков это необъяснимо, потому что ситуацию изнутри никто не видит.

Зато в "Зените" после отставки Ивича просто выдохнули: "спасибо, дальше без 'Краснодара'. В 'Спартаке' скоро тоже будет вакханалия с тренером — они тоже отпадут.

Осталось два конкретных клуба в борьбе за золото — 'Зенит' и 'Динамо'. И я не скажу, кто тут фаворит. И даже матч сегодня это не покажет. На дистанции, а не в конкретном матче, 'Динамо' может и не уступить", — сказал Созин Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что Ивич стал лучшим тренером "Краснодара" по среднему набору очков в РПЛ. После 20-и туров "быки" занимают 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе.

Напомним, что 12-го марта "Краснодар" неожиданно проиграл "Химкам" (0:2) в матче 1/16 финала Кубка России.