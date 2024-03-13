Ивич стал лучшим тренером «Краснодара» по среднему набору очков в РПЛ

По данным Opta Sports,имеет самый высокий средний показатель набранных очков в РПЛ среди всех тренеров за всю историю «Краснодара».

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Владимир Ивич Фото: fckrasnodar.ru/

У него этот показатель равен 1,9 очкам за матч. Также он стал вторым тренером по проценту побед (52%).

Владимир Ивич стал главным тренером «Краснодара» в январе 2023 года и был уволен сегодня, 13 марта. Сейчас «быки» идут на втором месте в РПЛ с 39 очками, уступая «Зениту» всего один балл.

Помимо Ивича с «Краснодар» также работали Александр Сторожук, Виктор Гончаренко, Мурад Мусаев, Игорь Шалимов, Олег Кононов, Славолюб Муслин, Сергей Ташуев, Сергей Вахрушев / Нурбий Хакунов (дуэтом) и Владимир Волчек.