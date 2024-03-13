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    • «Краснодар» объявил об увольнении Ивича
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    Ивич стал лучшим тренером «Краснодара» по среднему набору очков в РПЛ

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    По данным Opta Sports, Владимир Ивич имеет самый высокий средний показатель набранных очков в РПЛ среди всех тренеров за всю историю «Краснодара».

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    У него этот показатель равен 1,9 очкам за матч. Также он стал вторым тренером по проценту побед (52%).

    Владимир Ивич стал главным тренером «Краснодара» в январе 2023 года и был уволен сегодня, 13 марта. Сейчас «быки» идут на втором месте в РПЛ с 39 очками, уступая «Зениту» всего один балл.

  • «Краснодар» объявил об увольнении Ивича
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    • Помимо Ивича с «Краснодар» также работали Александр Сторожук, Виктор Гончаренко, Мурад Мусаев, Игорь Шалимов, Олег Кононов, Славолюб Муслин, Сергей Ташуев, Сергей Вахрушев / Нурбий Хакунов (дуэтом) и Владимир Волчек.

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