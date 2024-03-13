В «Спартаке» до сих пор не знают, когда Промес вернется в Россию

Руководитель пресс‑службы «Спартака»сообщил, что у нападающегопока нет возможности вернуться в Россию.

«Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять еще некоторое время.

Клуб находится в контакте с представителями игрока», — приводит слова Зеленова «Матч ТВ».

Промес был задержан в Дубае 29 февраля на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

Позже появилась информация, что Промес не будет приговорен к тюремному сроку — его накажут денежным штрафом. Ему также не грозит экстрадиция в Нидерланды, несмотря на запрос прокуратуры и международный розыск по линии Интерпола.

Кроме того, ранее Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.