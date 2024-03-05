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    Суд по делу Промеса в ОАЭ отложили на неделю

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    Суд по делу нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ отложен на неделю.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Промес был задержан в Дубае 29 февраля на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

    Изначально предполагалось, что суд рассмотрит дело Промеса во вторник, 5 марта.

    По информации журналиста Ивана Карпова, судья не смог выйти на работу по личными причинам и заседание перенесли на неделю.

    Адвокаты нидерландского футболиста готовят документы, чтобы оно прошло в ближайшие пару дней.

  • Источник: Промеса не приговорят к тюрьме за побег с места ДТП и не выдадут Нидерландам
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    • Ранее сообщалось, что Промес не будет приговорен к тюремному сроку — его накажут денежным штрафом.

    Промесу также не грозит экстрадиция в Нидерланды, несмотря на запрос прокуратуры и международный розыск по линии Интерпола.

    Напомним, ранее Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.

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