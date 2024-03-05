Суд по делу Промеса в ОАЭ отложили на неделю

Суд по делу нападающего «Спартака»в ОАЭ отложен на неделю.

Промес был задержан в Дубае 29 февраля на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

Изначально предполагалось, что суд рассмотрит дело Промеса во вторник, 5 марта.

По информации журналиста Ивана Карпова, судья не смог выйти на работу по личными причинам и заседание перенесли на неделю.

Адвокаты нидерландского футболиста готовят документы, чтобы оно прошло в ближайшие пару дней.

Ранее сообщалось, что Промес не будет приговорен к тюремному сроку — его накажут денежным штрафом.

Промесу также не грозит экстрадиция в Нидерланды, несмотря на запрос прокуратуры и международный розыск по линии Интерпола.

Напомним, ранее Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.