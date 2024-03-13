Гранат: Игра с «Зенитом» будет проверкой для «Динамо»

Экс-футболистподелился мнением о предстоящем ответном матче 1/4 финала Кубка России между «бело-голубыми» и

«100% "Зенит" будет сверхмотивирован на своём стадионе в матче с "Динамо". Я думаю, что эта игра будет одной из проверок для "Динамо" на борьбу за чемпионство в РПЛ.

В этом матче можно будет проверить, на что способно "Динамо" с таким мотивированным соперником и с реальным конкурентом. Игра будет непростой, но, надеюсь, что "Динамо" добьётся нужного результата», — сказал Гранат Чемпионату.

Напомним, что в 1-м матче 1/4 финала Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» со счетом 1:0. Ответная игра между этими командами состоится 13-го марта в 20:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.