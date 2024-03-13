Деку: Мы хотели, чтобы Хави остался

Спортивный директор «Барселоны»рассказал, чторешил покинуть пост главного тренера клуба по собственному решению.

«Мы не хотели, чтобы Хави уходил, но я думаю, что нет никакого смысла повторять это раз за разом. Он принял решение, озвучил его публично, и, если что-то изменится, нам придётся об этом поговорить», — приводит слова Деку испанское издание Mundo Deportivo.

Хави решил уйти из «Барселоны» после окончания сезона. Он стал главным тренером клуба в 2021 году, завоевал с ними золотые медали в Примере и стал обладателем Суперкубка Испании.

Календарь и таблица испанской Примеры

В чемпионате Испании «Барселона» сейчас идет на третьем месте с 61 очком и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.