Аршавин: Отставка Ивича неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места

Член правленияотреагировал на новость о том, чтопокинул пост главного тренера

«Отставка неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места. Одно очко — это не такое большое отставание, и всё можно было исправить.

Что касается игры и результата, то, я думаю, Сергей Николаевич Галицкий готов был бы потерпеть, если бы ему привезли чемпионство в конце сезона», — приводит слова Аршавина «РБК».

После 20-и туров «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе, отставая от «Зенита» всего на 1 балл.

В прошлом сезоне под руководством Ивича «Краснодар» дошел до Кубка России. В этом году «быки» завершили свое выступление на этом турнире на стадии 1/16 финала, уступив «Химкам» (0:2).