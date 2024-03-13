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    Аршавин: Отставка Ивича неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места

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    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на новость о том, что Владимир Ивич покинул пост главного тренера «Краснодара».

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Отставка неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места. Одно очко — это не такое большое отставание, и всё можно было исправить.

    Что касается игры и результата, то, я думаю, Сергей Николаевич Галицкий готов был бы потерпеть, если бы ему привезли чемпионство в конце сезона», — приводит слова Аршавина «РБК».

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    • После 20-и туров «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе, отставая от «Зенита» всего на 1 балл.

    В прошлом сезоне под руководством Ивича «Краснодар» дошел до Кубка России. В этом году «быки» завершили свое выступление на этом турнире на стадии 1/16 финала, уступив «Химкам» (0:2).

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