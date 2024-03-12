«Химки» — «Краснодар»: счет матча 2:0, обзор голов

«Химки» Фото: fckhimki.com
На 25-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Краснодара». Полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар — 1:0.
На 57-й минуте подмосковная команда сумела удвоить свое преимущество благодаря голу защитника хозяев Олег Исаенко.
Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала
Химки — Краснодар 2:0
Голы: 1:0 Хетаг Хосонов (пенальти) (25'), 2:0 Олег Исаенко (57')
После этого матча «Химки» вышли в 1/8 финала Кубка России пути регионов. Соперник пока неизвестен. «Краснодар» завершил свое участие на турнире.