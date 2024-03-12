ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовАбаскалю пора домой! Черчесов, Жорже, Юран, тандем Канчельскис-Мостовой и еще пять тренеров для «Спартака»
  • 19:56
    • «Химки» неожиданно обыграли «Краснодар» в матче Кубка России
  • 19:24
    • Обляков выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч Кубка России с «Ростовом»
    Все новости спорта

    «Химки» неожиданно обыграли «Краснодар» в матче Кубка России

    «Химки» — «Краснодар»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Краснодар Химки
    «Химки» одолели «Краснодар» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка России пути регионов.

    «Химки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Химки»

    На 25-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Краснодара». Полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар — 1:0.

    На 57-й минуте подмосковная команда сумела удвоить свое преимущество благодаря голу защитника хозяев Олег Исаенко.

    Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала
    Химки — Краснодар 2:0
    Голы: 1:0 Хетаг Хосонов (пенальти) (25'), 2:0 Олег Исаенко (57')

    После этого матча «Химки» вышли в 1/8 финала Кубка России пути регионов. Соперник пока неизвестен. «Краснодар» завершил свое участие на турнире.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдет ли «Барселона» «Наполи»?
  • «Барселона» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Отыграется ли «Арсенал» после поражения от «Порту»?
  • «Арсенал» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли ЦСКА выйти в полуфинал Кубка России?
  • ЦСКА — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 12 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 23:10
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры