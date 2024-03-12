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    Эдегор выйдет в стартовом составе «Арсенала» на матч ЛЧ с «Порту»

    «Арсенал» — «Порту»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Порту» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Мартин Эдегор — полузащитник «Арсенала»
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    Мартин Эдегор — полузащитник «Арсенала»

    «Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Кивёр, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Троссард, Сака, Хаверц.

    «Порту»: Кошта, Мариу, Пепе, Отавио, Венделл, Гонсалес, Варела, Галено, Пепе, Консейсау, Эванилсон.

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    Встреча между португальской командой и «Арсеналом» состоится 12-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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