«Арсенал» — «Порту»: составы, коэффициенты, прогноз

Мартин Эдегор — полузащитник «Арсенала» Фото: globallookpress.com
«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Кивёр, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Троссард, Сака, Хаверц.
«Порту»: Кошта, Мариу, Пепе, Отавио, Венделл, Гонсалес, Варела, Галено, Пепе, Консейсау, Эванилсон.
Первый матч 1/8 финала между этими командами завершился победой «Порту» с минимальным счетом 1:0.
Встреча между португальской командой и «Арсеналом» состоится 12-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.