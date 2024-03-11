начнут матч в 20:30 в чемпионате Турции по футболу, 11.03.2024.

Последний матч: «Бешикташ» — «Газишехир» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Газишехир» — «Бешикташ». Коэффициент ставки — 2.00.

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