Последний матч: «Бешикташ» — «Газишехир» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Газишехир» — «Бешикташ». Коэффициент ставки — 2.00.
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