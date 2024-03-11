Лондонский «Челси» на своем поле сыграет с «Ньюкаслом». За ходом матча 28-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Челси»

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 26-ти матчах. На счету лондонской команды 10 побед, 6 ничьих и 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 44:43.

В крайнем туре АПЛ подопечные Маурисио Почеттино добыли одно очко в матче с «Брентфордом» в гостях (2:2). При счете 2:1 в пользу «пчёл» защитник «Челси» Дисаси восстановил равенство на 83-й минуте.

Ранее «синие» вновь сыграли вничью, отобрав очки у «Манчестер Сити» (1:1). До этого лондонцы обыграли в дерби «Кристал Пэлас» (3:1).

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ. На счету подопечных Эдди Хау 40 очков в 27-ми матчах: 12 побед, 4 ничьи и 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 57:45.

В прошлом туре «сороки» без проблем справились дома с «Вулверхэмптоном», забив в ворота соперника три безответных мяча (3:0). Голами в составе «Ньюкасла» отличились Исак, Гордон и Ливраменто.

До этого коллектив Хау крупно уступил в гостях «Арсеналу» (1:4). Еще ранее «сороки» смогли вырвать ничью в домашнем матче с «Борнмутом» (2:2).

Личные встречи

В матче первого круга «Ньюкасл» разгромил соперника со счетом 4:1. Команды также встречались между собой в четвертьфинале Кубка английской лиги, где по пенальти дальше прошел «Челси».

Всего в 10-ти последних официальных очных матчах на счету лондонцев 6 побед, «Ньюкасл» оказался сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Ньюкасл» с коэффициентом 4.10.