Индзаги: Ребята делают что-то экстраординарное, но мы знаем, что впереди еще 10 туров

Главный тренердал комментарий по поводу матча против(1:0).

«Мы сохраняем отрыв от тех, кто гонится за нами, мы полностью заслужили преимущество в первом тайме, а затем "Болонья" доказала, почему они находятся в верхней части турнирной таблицы. Мы начали чувствовать некоторую усталость, и мысли переключились на предстоящие игры.

Это нормально видеть голы от крайнего защитника к крайнему, но видеть, как центральный защитник ассистирует центральному защитнику, очень приятно для меня и моих сотрудников. Ребята делают что-то экстраординарное, но мы знаем, что впереди еще 10 туров», — цитирует Индзаги Football Italia.