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    Смотреть онлайн Сассуоло — Фрозиноне 09.03.2024 в 17:00

    09.03.2024 в 17:00 начнется матч в итальянской Серии А Сассуоло — Фрозиноне

    Футбол Серия A Сассуоло Фрозиноне Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 17:00 09.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Сассуоло — Фрозиноне в итальянской Серии А.

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    Последний матч: «Фрозиноне» — «Сассуоло» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сассуоло» — «Фрозиноне» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Фрозиноне»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сассуоло — Фрозиноне.

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