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    За кем останется битва за выживание?

    «Сассуоло» — «Фрозиноне». Ставка (к. 1.95) и прогноз на чемпионат Италии на 9 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Фрозиноне»
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    «Сассуоло» — фаворит матча
    «Сассуоло» — «Фрозиноне». Матч пройдет в рамках 28-го тура итальянской Серии А, начало — 17:00 (мск) «Сассуоло» — «Фрозиноне»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Марта 2024 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 17:00 Фрозиноне Фрозиноне
  • Италия. Серия А
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    «Сассуоло»

    Турнирное положение: По итогам 26 матчей Серии А «Сассуоло» занимает 19-е место в зоне вылета с 20 очками и разницей мячей 32-55.

    Команда на три очка отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание.

    Сассуоло — Фрозиноне: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Он с минимальным счетом уступил конкуренту «Вероне» (0:1).

    Это поражение стало для «нероверди» четвертым кряду в матчах, которые пришлись на итальянское первенство.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Берарди, Вити — у обоих травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в 15 последних поединках во всех турнирах «Сассуоло» одержал только одну победу при 12-ти поражениях и двух ничьих.

    Таким образом сейчас у клуба очередной шанс выиграть у конкурента и при благоприятном исходе игр конкурентов подняться на 18-ю строчку, а также догнать ту же «Верону», которая занимает безопасную 17-ю позицию.

    Доменико Берарди — лучший бомбардир команды с девятью голами. Он входит в топ-10 снайперов Серии А.

    «Фрозиноне»

    Турнирное положение: По итогам 27 матчей Серии А «Фрозиноне» занимает 16-е место с 24 очками и разницей мячей 35-56.

    Команда на на один балл опережает зону вылета — 18-ю строчку, поэтому пребывает в самом разгаре борьбы за выживание.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. «Джаллоблу» разошлись миром с одним из конкурнетов — «Лечче» (1:1).

    Эта ничья прервала серию поражений четыре поединка, причем все данные матчи пришлись на итальянское первенство.

    Не сыграют: Аррауи, Бонифаци, Матеус Лусуарди, Ойоно, Калай, Маркицца — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках Серии А) «Фрозиноне» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.

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    Словом, команда демонстрирует слабую форму, но игра против примерно равного ему классом соперника дает возможность улучшить свои позиции.

    Матиас Суле — лучший бомбардир команды с 10 голами, что позволяет ему занимать седьмое место в списке снайперов чемпионата.

    Статистика для ставок

    • в двух из трех последних матчах «Сассуоло» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Сассуоло» проиграл

    • в шести из семи последних матчей «Фрозиноне» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сассуоло» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.75, победа «Фрозиноне» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.20.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. А в шести из семи последних их поединков забивали обе команды.

    При этом в двух из трех последних матчей «Сассуоло» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что «Сассуоло» выиграет, ведь хозяева играют дома, а разницы в классе между соперниками почти нет никакой.

    Ставка: «Сассуоло» выиграет за 2.25

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    Ставка и прогноз на матч «Сассуоло» — «Фрозиноне» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на футбол. За кем останется битва за выживание?
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