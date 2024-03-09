«Сассуоло» — «Фрозиноне». Матч пройдет в рамках 28-го тура итальянской Серии А, начало — 17:00 (мск) «Сассуоло» — «Фрозиноне»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сассуоло»

Турнирное положение: По итогам 26 матчей Серии А «Сассуоло» занимает 19-е место в зоне вылета с 20 очками и разницей мячей 32-55.

Команда на три очка отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Он с минимальным счетом уступил конкуренту «Вероне» (0:1).

Это поражение стало для «нероверди» четвертым кряду в матчах, которые пришлись на итальянское первенство.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Берарди, Вити — у обоих травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в 15 последних поединках во всех турнирах «Сассуоло» одержал только одну победу при 12-ти поражениях и двух ничьих.

Таким образом сейчас у клуба очередной шанс выиграть у конкурента и при благоприятном исходе игр конкурентов подняться на 18-ю строчку, а также догнать ту же «Верону», которая занимает безопасную 17-ю позицию.

Доменико Берарди — лучший бомбардир команды с девятью голами. Он входит в топ-10 снайперов Серии А.

«Фрозиноне»

Турнирное положение: По итогам 27 матчей Серии А «Фрозиноне» занимает 16-е место с 24 очками и разницей мячей 35-56.

Команда на на один балл опережает зону вылета — 18-ю строчку, поэтому пребывает в самом разгаре борьбы за выживание.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. «Джаллоблу» разошлись миром с одним из конкурнетов — «Лечче» (1:1).

Эта ничья прервала серию поражений четыре поединка, причем все данные матчи пришлись на итальянское первенство.

Не сыграют: Аррауи, Бонифаци, Матеус Лусуарди, Ойоно, Калай, Маркицца — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках Серии А) «Фрозиноне» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.

Словом, команда демонстрирует слабую форму, но игра против примерно равного ему классом соперника дает возможность улучшить свои позиции.

Матиас Суле — лучший бомбардир команды с 10 голами, что позволяет ему занимать седьмое место в списке снайперов чемпионата.

Статистика для ставок

в двух из трех последних матчах «Сассуоло» было забито больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Сассуоло» проиграл

в шести из семи последних матчей «Фрозиноне» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сассуоло» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.75, победа «Фрозиноне» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.20.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. А в шести из семи последних их поединков забивали обе команды.

При этом в двух из трех последних матчей «Сассуоло» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что «Сассуоло» выиграет, ведь хозяева играют дома, а разницы в классе между соперниками почти нет никакой.

Ставка: «Сассуоло» выиграет за 2.25