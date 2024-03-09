Рахимов: Счет не по игре, но такое случается в футболе

Главный тренервысказался о матче против(0:1).

«Счет не по игре, но такое случается в футболе. Мы не должны были проигрывать. Мы просто подарили сопернику один эпизод в начале матча. Очень невнимательно сыграли на стандарте.

Дальше вся игра шла на одной половине поле. Массированную оборону тяжело преодолевать, но не смогли реализовать свои моменты.

Надо уметь такие удары держать. Я вижу реакцию команды в раздевалке, они отвыкли от этого. Не надо к такому привыкать, надо на такое реагировать», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

«Рубин» в следующем туре на своем поле примет «Ахмат». «Пари НН» отправится в гости к «Балтике».