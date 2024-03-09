Клопп высказался о соперничестве с «Манчестер Сити»

Наставник «Ливерпуля»высказался о соперничестве с «Манчестер Сити» под руководством

«У нас были удачные и неудачные моменты. Меня это устраивает. В те годы, когда "Ливерпуль" отставал на одно очко от "Сити", все знали, что в какой-то конкретный момент все могло быть по-другому. Для меня это не умаляет радости от того, что мы сделали в тот конкретный момент.

Внешний мир, очевидно, видит это совершенно по-другому: ты выигрываешь или не выигрываешь. Ни в Премьер-лиге, ни в Лиге чемпионов нет серебряных медалей. Я знаю, что это большое достижение — дойти до четырех финалов Лиги чемпионов. Я не считаю себя неудачником, потому что проигрываю финалы, и я не считаю себя победителем, потому что выиграл один. Я просто стараюсь выжимать максимум из всего», — приводит слова Клоппа The Guardian.