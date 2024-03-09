начнут матч в 22:45 в чемпионате Италии по футболу, 09.03.2024.

Последний матч: «Монца» — «Дженоа» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дженоа» — «Монца». Коэффициент ставки — 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Дженоа»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Дженоа — Монца.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам