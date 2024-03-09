«Дженоа» — «Монца». Матч пройдет в рамках 28-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск) «Дженоа» — «Монца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Дженоа»

Турнирное положение: По итогам 27 матчей Серии А «Дженоа» занимает 12-е место с 33 очками и разницей мячей 29-33.

Команда на 13 очков отстает от зоны еврокубков и на 10 баллов опережает зону вылета, поэтому не имеет серьезной турнирной мотивации.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Он дал бой без пяти минут чемпиону Италии «Интеру», но уступил 1:2.

Это поражение прервала беспроигрышную мини-серию «россоблу» в два матча, которые пришлись на итальянское первенство.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Хапс, Анкейе, Маттуро — травмы. Дисквалифицирован — Васкес.

Состояние команды: в пяти последних поединках во всех турнирах «Дженоа» одержал только одну победу при двух поражениях и двух ничьих.

Такие результаты четко отображают статус «Грифонов», как прочного середняка итальянского первенства, от которого можно ждать любого исхода.

Альберт Гудмундссон — лучший бомбарди команды в Серии А с девятью голами.

«Монца»

Турнирное положение: По итогам 26 матчей Серии А «Монца» занимает 11-е место с 36 очками и разницей мячей 28-34.

Команда на 10 очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому сохраняет мизерные шансы на попадание в Лигу конференций, а от зоны вылета она оторвалась на 13 баллов.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел разгромное поражение. Его обидчиком стала воспрянувшая в последнее время «Рома» (1:4).

Это поражение прервало беспроигрышную серию в четыре поединка, причем все данные матчи пришлись на итальянское первенство.

Не сыграют: Гальярдини, Д'Амброзио, Виньято, Капрари — травмы. Дисквалифицирован — Гомес.

Состояние команды: в последних шести поединках (все — в рамках Серии А) «Монца» потерпела лишь одно поражение при трех победах и двух ничьих.

Такие результаты не особо позволяют «бьянкоросси» претендовать на еврокубки, так что им будет непросто черпать мотивацию в оставшихся матчах чемпионата.

Колпани и Милан Джурич — лучшие бомбардиры клуба с семью и пятью голами соответственно.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Дженоа» забивали оба соперника

в четырех из пяти последних матчей «Дженоа» не выиграл

в пяти из шести последних матчей «Монца» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.10, победа «Монцы» — в 3.75.

ТМ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТБ 2,5 — 1.55 и 2.45.

Прогноз: в пяти из последних матчей гостей одна из команд не забивала. В основном так случалось с соперниками, но в одном случае без голов с поля ушла «Монца».

Обе команды забивали в трех из четырех последних матчей «Дженоа», но это отнюдь не обещает голов со стороны гостей.

Ставка: только одна команда забьет за 2.25.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что гости не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь в четырех из шести их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Монца» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.35