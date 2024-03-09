Артета: Мы проявили храбрость и были вознаграждены

Главный тренер лондонскоговысказался о матче против(2:1).

«Я очень доволен игрой и результатом, тем, как мы его добились. Мы играли против команды, которая требует серьезного контроля над эмоциями, и мы отлично с этим справились. Мы проявили храбрость и были вознаграждены.

При счете 1:0 игра могла сложиться совсем по-другому, но из-за пропущенного гола мы должны были играть таким образом, и в итоге мы заслужили победу.

Самое прекрасное на этом стадионе — это поддержка после ошибок. У нас были определенные проблемы, которые нам нужно было преодолеть, и мы были абсолютно уверены, что сможем сделать это.

Характер победы, 100%. Тот дух, который мы продемонстрировали. Завтра будет отличный день, чтобы посмотреть несколько фантастических футбольных матчей, это не в моих руках. Я рад быть частью этой лиги и частью чего-то особенного, чего мы пытаемся достичь», — приводит слова Артеты ВВС.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 64 очка и подняться на первое место в турнирной таблице. У «Брентфорда» 26 пунктов и 15-я строчка.