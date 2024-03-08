Тарханов: ЦСКА надо что-то менять и селекцией заниматься

Известный тренервысказался о проблемах

В ближайшем матче ЦСКА сыграет 8 марта с «Крыльями Советов» в рамках 20-го тура РПЛ. Матч пройдет в Самаре, начало — в 14:00 мск.

«"Крылья Советов" и ЦСКА играют нестабильно. В "Крыльях" понятна причина — ушло много футболистов за пару лет, поэтому всё время приходят новые молодые, и тренер их обыгрывает.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Крылья Советов" — ЦСКА

У ЦСКА тоже чего-то не хватает, надо что-то менять и селекцией заниматься. Дзагоев как раз таки пришел в селекцию. Он бывший футболист и грамотный парень, поэтому поможет селекции клуба.

Я думаю, что будет ничья», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».