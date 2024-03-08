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    Тарханов: ЦСКА надо что-то менять и селекцией заниматься

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    Известный тренер Александр Тарханов высказался о проблемах ЦСКА.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    В ближайшем матче ЦСКА сыграет 8 марта с «Крыльями Советов» в рамках 20-го тура РПЛ. Матч пройдет в Самаре, начало — в 14:00 мск.

    «"Крылья Советов" и ЦСКА играют нестабильно. В "Крыльях" понятна причина — ушло много футболистов за пару лет, поэтому всё время приходят новые молодые, и тренер их обыгрывает.

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    У ЦСКА тоже чего-то не хватает, надо что-то менять и селекцией заниматься. Дзагоев как раз таки пришел в селекцию. Он бывший футболист и грамотный парень, поэтому поможет селекции клуба.

    Я думаю, что будет ничья», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

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