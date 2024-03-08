«Динамо» Загреб — ПАОК: счет матча 2:0, обзор голов

«Динамо» Загреб Фото: globallookpress.com
Дубль в составе хозяев оформил нападающий команды Бруно Петкович, отличившись на 37-й и 71-й минутах встречи.
Футбол. Лига конференций. 1/8 финала
Динамо З — ПАОК 2:0
Голы: 1:0 Бруно Петкович (37'), 2:0 Бруно Петкович (71') Динамо З: Иван Невистич, Стефан Ристовски, Максим Бернауэр, Кевин Теофиль-Катерин, Мауро Перкович, Йосип Мишич, Петар Сучич, Дарио Шпикич (Такуро Канеко, 73'), Мартин Батурина, Бруно Петкович (Сандро Куленович, 89'), Arber Hoxha (Габриэль Видович, 46') ПАОК: Доминик Котарски, Тайсон, Абдул Рахман Баба, Томаш Кендзёра, Хонни Отто, Яннис Константелиас (Томас Мург, 69'), Андрия Живкович (Стефанос Цимас, 83'), Суалихо Мейте, Магомед Оздоев (Штефан Шваб, 69'), Константинос Кульеракис, Брандон Томас (Кирилл Десподов, 61') Предупреждения: Габриэль Видович (47'), Магомед Оздоев (62'), Томас Мург (76'), Петар Сучич (87'), Кирилл Десподов (90 + 2')
Ответный матч между этими командами состоится 14-го марта в Салониках (Греция).