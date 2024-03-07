Зырянов: Буду заниматься отслеживанием арендованных футболистов «Зенита»

Бывший футболиствысказался о своем возвращении в станиз Санкт-Петербурга.

Зырянов был назначен советником председателя правления сине-бело-голубых.

«Я очень рад вернуться в "Зенит". Это близкий мне клуб, практически родной. Поступило предложение от руководителей, переговорили о тех пунктах, которые буду выполнять.

Это ниша и должность, которую никто до этого не занимал. Я буду заниматься отслеживанием наших арендованных футболистов, которые находятся в других командах, постоянно буду с на связи с ними и с их тренерами. Буду помогать ребятам, не оставлять их одних в аренде. Нужно, чтобы они чувствовали постоянную поддержку от "Зенита".

Для меня это новая и неизведанная должность. Я уже ознакомился, предложил руководителям некоторые намётки по работе, своё видение. Мне очень интересно. Самая главная задача моя и "Зенита" в том, чтобы наши арендованные футболисты не терялись на просторах российского футбола, а возвращались в клуб и становились игроками основы», — приводит слова Зырянова «Чемпионат».

Зырянов играл за сине-бело-голубых с 2007 по 2017 год. В составе «Зенита» полузащитник трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.

После 19 туров РПЛ сезона-2023/24 питерцы идут вторыми в таблице.